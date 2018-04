Stabilizzazione precari della sanità, i sindacati: "Avviare nuove assunzioni"

Secondo Aaroi Emac, Aanao Assomed, Cimo, Fesmed, Fials, Cisl, Cgil e Uil medici il percorso avviato - grazie all’applicazione del decreto Madia - sarebbe in dirittura d'arrivo, ma non basterebbe per mettere fine alle criticità del settore