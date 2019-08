Comune di Corleone e Iacp di Palermo, stop al precariato: stabilizzazione per 168 lavoratori

Da domani i 98 precari del Comune di Corleone e i 70 dello Iacp (Istituto case popolari) di Palermo potranno guardare al futuro con maggiore serenità. Lunedì infatti questi lavoratori firmeranno i contratti a tempo indeterminato. Lo rendono noto Margherita Amiri e Mario Basile, rispettivamente segretario provinciale e responsabile del dipartimento Enti Locali della Cisl Fp Palermo Trapani: “Molte figure professionali che hanno prestato la loro attività per lunghi anni in questi enti, raggiungono finalmente un traguardo tanto atteso grazie alle volontà delle amministrazioni, a Corleone con il sindaco Nicolò Nicolosi e allo Iacp di Palermo con il commissario Ferruccio Ferruggia”.

La Cisl Fp Palermo Trapani evidenzia la disponibilità e le competenze professionali dei funzionari responsabili delle amministrazioni e sottolinea come “con queste stabilizzazioni si renderanno più funzionali gli assetti organizzativi del personale e più efficienti i servizi da rendere ai cittadini”. A rendere possibile questo risultato, secondo Amiri e Basile, sono stati “l’impegno sindacale e la collaborazione proficua con questi enti”. “Siamo soddisfatti e contenti per questi dipendenti - concludono Amiri e Basile che hanno seguito tutto l'iter propedeutico alla stabilizzazione - ai quali facciamo i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro e crescita professionale".

Soddisfatto anche il sindacato Csa: “Un successo ottenuto grazie alla sinergia degli enti, dei funzionari e delle organizzazioni sindacali – affermano Gianluca Cannella e Luigi D’Antona – Un ottimo risultato ottenuto a Palermo e in provincia dove il Csa ha la maggiore rappresentatività dei lavoratori. Adesso siamo impegnati tutti a portare avanti questa procedure di stabilizzazione come sono già avvenute e come avverranno in altri centri della provincia”.