Precari dell'Asp, dopo la protesta l'incontro in Regione: "Accolte le richieste del sindacato"

"Assessorato alla Salute disponibile a stabilizzazione tutti i precari dell’Asp di Palermo". Ad annunciarlo è la Fials che ieri è scesa in piazza Ziino con i 650 contrattisti per chiedere risposte alla Regione. "C’è la volontà - spiega il sindacato - di rivedere la circolare per l’applicazione della legge Madia e di intervenire sull’Asp di Palermo che ha cancellato dal piano del fabbisogno i precari in pianta organica".

La protesta si è conclusa con un incontro con i tecnici della Regione delegati dall’assessore Ruggero Razza. La Fials regionale, guidata da Sandro Idonea, e la segreteria palermitana esprimono grande soddisfazione per la sensibilità mostrata dall'assessore. Erano presenti il capo di gabinetto dell’assessore, i tecnici e il responsabile delle relazioni sindacali. La Fial ha chiesto sostanzialmente due cose: primo, l’applicazione della circolare regionale in applicazione della Madia per i precari ex Lsu, secondo l’intervento dell’amministrazione regionale affinchè eserciti il suo ruolo di organo tutorio per controllare la correttezza del piano di fabbisogno dell’Asp di Palermo. La Fials aveva infatti segnalato delle presunte violazioni in merito al mancato coinvolgimento dei dirigenti apicali che dovevano certificare il carico di lavoro del personale contrattista e presunte violazioni sulla mancata indicazione del numero dei contratti a tempo e relative finalità.

“L’assessorato – spiega il segretario aggiunto di Palermo, Giuseppe Forte - ha accolto la Fials con grande responsabilità e in maniera distensiva, dando piena disponibilità a rivedere la circolare sulla base delle indicazioni della Fials stessa in merito alla situazione dei contrattisti. La circolare, di cui c'è una bozza, sarà emanata a breve. Siamo soddisfatti dell’apertura dell’assessore Razza ma per quanto riguarda l’Asp è chiaro che se questo piano del fabbisogno resterà in vigore, siamo pronti a fare una denuncia per chiedere l’intervento degli ispettori del ministero. L’assessorato ha comunque dato riscontro positivo e verificherà questa vicenda”.