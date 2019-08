"Tagli al personale e niente autobotte, squadre antincendio in emergenza"

"Le scelte regionali penalizzano Collesano che deve affrontare una carenza di mezzi e di personale, rendendo insufficiente l’azione di contrasto agli incendi: depotenziando il personale (da 4 a 3 operai per squadra) e in mancanza di autobotte, diventa praticamente impossibile agire efficacemente, e inutile l'intervento sul posto per fronteggiare qualunque emergenza". A parlare è il sindaco Giovanni Battista Meli che ha scritto al Governo Musumeci per denunciare la situazione di emergenza in cui si trova il Comune da lui amministrato. "Che succede se dovesse verificarsi un incendio, come quello che ha distrutto la nostra comunità 3 anni fa, o quello del 2007? Con quali mezzi interverremo? Come riusciremo a salvaguardare il nostro territorio tempestivamente, considerato che le squadre antincendio più vicine (Isnello, Lascari, Scillato) distano non meno di 10 km?", si domanda Meli. "Rivolgiamo a tutti gli enti preposti - continua il primo cittadino - un appello di assunzione di responsabilità, unito alla nostra preoccupazione, fortissima, per quello che potrebbe derivare dalla mancata presa di coscienza della grave situazione che stiamo vivendo. Siamo in emergenza".

Il team antincendio presente sul territorio, in contrada Rascata, è formato da quattro squadre, ciascuna composta da quattro operai, di cui due autisti e due operatori. "L’Assessorato all'Agricoltura - conclude il sindaco - ci chiede di dirottare un operaio di ogni squadra presente nel nostro Comune verso l’antincendio di Lascari (che però è formata già da 6-7 persone per squadra), diminuendo a tre gli operai a nostra disposizione per ciascuna unità. Proprio ieri, peraltro, i vertici ci hanno confermato che nessun autobotte arriverà nel nostro paese, certificando la gravità di cui vi stiamo parlando".