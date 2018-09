Spruzzano spray al peperoncino a scuola, alunni finiscono in ospedale

Usano la bomboletta di spray al peperoncino a scuola e mandano alcuni studenti in ospedale. E’ accaduto ieri mattina nella scuola media che si trova nell'ex plesso Archimede di piazza Castelnuovo, dove sono intervenute le ambulanze per soccorrere e "decontaminare" alcuni ragazzini, che avevano accusato un malore dopo quella che sembrerebbe essere stata una "bravata".

Non è chiaro ancora se l’episodio sia avvenuto lungo i corridoi, nell'androne principale o - come riferito da un giovane - all'interno di una seconda classe, probabilmente nel passaggio tra una lezione e l’altra all'istituto comprensivo statale Politeama. Una situazione che ha scatenato il panico e costretto la dirigenza scolastica a contattare il 118 e chiedere lì'intervento dei sanitari che hanno portato alcuni giovani in ospedale per accertamenti.

"Stiamo cercando di capire cosa sia accaduto esattamente - spiega a PalermoToday la dirigente Aurora Fumo - e non appena avremo un quadro più chiaro stabiliremo quali provvedimenti disciplinari adottare contro il o i responsabili. Nonostante statuti, regolamenti e altre iniziative educative, a volte i ragazzi si rendono protagonisti di certi episodi e questo ci dispiace".