Spiagge a misura di bambino: tre bandiere verdi nel Palermitano

Acqua pulita e bassa, sabbia, presenza di bagnini attenti, giochi e aree in cui le mamme possono allattare e cambiare i pannolini, ma anche gelaterie, locali per i più piccoli: sono questi i criteri che, secondo i 2380 pediatri consultati per assegnare il riconoscimento, rendono una spiaggia perfetta per i bimbi. I lidi palermitani che possiedono queste caratteristiche nel 2018 sono tre: assegnata la bandiera verde a Cefalù, Balestrate e Mondello. Nessuna new entry rispetto al 2017. Trionfa la Calabria, Regione che conta il maggior numero di spiagge per bambini (18). Sono 136 i lidi "verdi" in tutta Italia, due in più dell'anno scorso, Bianco (RC) e Sqillace (CZ).

Le spiagge premiate in Sicilia

Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala – Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).