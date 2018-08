Sperone, nasconde hashish nel portapillole: arrestato

Aveva alcune dosi di droga in un portapillole e altre in un pacchetto, gettato per terra alla vista della polizia. Deve rispondere di spaccio di stupefacenti Salvatore Calafiore, 55 anni, arrestato per le vie dello Sperone.

Era in sella a una bicicletta elettrica a pedalata assistita e si stava dirigendo verso via XXVII maggio quando ha visto la pattuglia. Inutile il tentativo di cambiare strada, è stato fermato e perquisito. Per terra gli agenti hanno trovato un involucro di carta stagnola contenente 12 dosi di hashish. Con sè aveva invece 200 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio, e dell'hashish in un portapillole. La polizia ha sequestrato droga e soldi, per l'uomo è scattato l'arresto.