Sperone, recupera la marijuana nascosta sotto un'auto e la cede a due clienti: arrestato

Nasconde la droga sotto un'auto parcheggiata in strada e ogni volta che un cliente si avvicina recupera furtivamente le dosi e le consegna. Lo stratagemma è stato scoperto dai carabinieri e per un 28enne palermitano, G.C., sono scattate le manette. I militari della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari lo hanno bloccato allo Sperone, in passaggio De Felice Giuffrida.

Lo hanno notato aggirarsi a piedi "con atteggiamento sospetto" e lo hanno sorpreso a cedere diverse dosi di stupefacente, prelevandolo da un cartone posto sotto un’autovettura parcheggiata per strada. In seguito alla perquisizione sono stati trovati e sequestrati 48 grammi di marijuana e 163 euro in banconote di piccolo taglio. La somma è ritenuta provento dello spaccio.

Il denaro e la droga sono stati sottoposti a sequestro e quest’ultima sarà trasmessa al laboratorio analisi scientifiche per le verifiche qualitative e quantitative; due giovani clienti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto in videoconferenza e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.