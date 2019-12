Droga nascosta in un'edicola votiva, polizia arresta due pusher allo Sperone

La droga la nascondevano in un'edicola votiva, accanto all'immagine di un santo. Un insospettabile nascondiglio, che però i poliziotti del commissariato Brancaccio hanno scovato dopo un accurato sopralluogo. E' scattato così l'arresto per due pusher dello Sperone: Giorgio Modica e Giorgio Leto, entrambi 25enni, sono stati colti in flagranza di spaccio nei pressi del passaggio De Felice Giuffrida, proprio all’interno del popolare quartiere nella zona est della città.

I due giovani erano il riferimento di numerosi automobilisti, con i quali scambiavano denaro per droga. Nella nicchia, nascosta tra l'arredo sacro, gli agenti di polizia hanno rinvenuto un borsello con 14 stecchette di hashish. I poliziotti, appostati in incognito, hanno potuto documentare diversi "scambi"; al contempo hanno provveduto a fermare ed identificare di volta in volta, poco distante, gli acquirenti della droga.

I pusher sono stati bloccati, perquisiti e trovati in possesso di una ragguardevole cifra, riconducibile allo spaccio. Modica e Leto, pertanto, sono stati arrestati. Arresti poi convalidati dall'autorità giudiziaria. Tutti i "clienti" fermati dopo l’acquisto della droga sono stati, invece, segnalati alla competente autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.