"Vendono pesce non tracciabile", multa e sequestro dei prodotti per 3 ambulanti

Multe per seimila euro e 160 chili di pesce sequestrati perchè privi di tracciabilità. E' l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri della Stazione Brancaccio e dalla Capitaneria ad alcuni venditori della filiera ittica.

I militari hanno proceduto alla verifica di numerose attività, nei quartieri Sperone e Romagnolo, "elevando per tre venditori ambulanti, abusivi e già noti alle forze dell’ordine, sanzioni amministrative per un complessivo di 6.000 euro". I prodotti sequestrati, privi di etichettatura e tracciabilità, ammontano a 160 chili e poiché non idonei al consumo alimentare, sono stati smaltiti da una ditta autorizzata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le forze dell'ordine rinnovano "il monito a una particolare attenzione al consumo di prodotti alimentari che possono risultare dannosi per la salute. L’esortazione è quella di affidarsi a venditori che rispettano le normative sanitarie e di settore".