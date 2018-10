Nella stanza dei bambini due pistole e 157 proiettili tra i peluche: arrestato allo Sperone

E’ di tre arresti e una denuncia il bilancio dei controlli dei carabinieri che in due diverse operazioni antidroga sono intervenuti in due abitazioni allo Sperone e ad Acqua dei Corsari. Nel primo caso, Giovanni Chifari, 27 anni, è finito in manette con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizionamento. Il giovane è stato inchiodato nel corso di una perquisizione nel suo appartamento di via Nicolò Giannotta. Nella camera dei bambini - tra pupazzi di peluche e giocattoli - i carabinieri hanno trovato sotto una federa di cotone due pistole: una “Beretta 92 SB” e una pistola marca “Sig Auer”, con matricola abrasa, oltre a 157 proiettili.

"Le armi erano conservate illegalmente - dicono i carabinieri -. Chifari si è giustificato dicendo di essersi dimenticato di averle, senza collaborare con gli investigatori su come ne era venuto in possesso". Il ragazzo è stato portato in caserma e arrestato. Poi il "trasferimento" al Pagliarelli. Le due pistole - con tanto di caricatore e munizioni - saranno inviate al Ris di Messina per essere sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se le armi siano state utilizzate in passato. Nello stesso contesto è stato deferito in stato di libertà, un palermitano di 23 anni (S.C. le iniziali) pizzicato in casa con 27 grammi di marijuana, poi sottoposta a sequestro.

La seconda operazione antidroga è stata effettuata in via Sacco e Vanzetti, allo Sperone: in manette due per persone per detenzione e spaccio di hashish. Si tratta di un 56enne (S.C.) e un 21enne (S.L.). I carabinieri sono entrati in azione dopo un servizio di osservazione. "Lo Sperone - spiegano dal comando provinciale - è considerato una delle piazze storiche dello spaccio di stupefacenti a Palermo. I due presunti pusher fermi in strada sono stati notati mentre avvicinavano i clienti. Nel corso di una circostanza uno dei due pusher si è diretto verso un’auto parcheggiata e chinandosi ha prelevato un involucro nascosto sotto la ruota anteriore. A quel punto i carabinieri hanno bloccato lo spaccio. Il 56enne è stato perquisito e trovato in possesso di 40 euro. I soldi e la droga sono stati sequestrati. In manette anche il pusher di 21enne che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un pezzetto d’hashish". Nel corse delle operazioni sono state sequestrate 7 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 30 grammi. Entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto e su disposizione del giudice sono finiti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

