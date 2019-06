Caracausi (Idv): "Allo Sperone gli abusivi deturpano la costa, residenti esasperati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ormai da alcuni mesi, nel quartiere Sperone di Palermo, diversi camper stazionano abusivamente di fronte al bar Carella di largo Di Vittorio: un insediamento al di fuori di ogni regola che i residenti da tempo denunciano, inascoltati". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo.

"Questi abusivi deturpano la costa riqualificata da Rap e Reset e la domenica, complice il mercatino anch'esso abusivo di via Di Vittorio, si spostano in riva al mare, nei pressi del 'Campanile d'Oro', deturpando anche la costa sud riqualificata con grandi sacrifici dall'amministrazione - continua Caracausi - Per questo ho scritto una nota al Questore, al Prefetto, al sindaco Orlando, al vicesindaco Giambrone, all'assessore Mattina e al comandante dei vigili perché le istituzioni intervengano subito, dando ai cittadini le risposte che meritano".