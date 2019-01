Orlando: "A Palermo uno spazio dedicato alla memoria di Fabrizio De Andrè"

Uno spazio a Palermo dedicato alla memoria di Fabrizio De Andrè, il cantautore genovese morto a Milano 20 anni fa. Ad annunciarlo è stato il sindaco Leoluca Orlando. "A Faber - dice il primo cittadino - sarà intitolato lo spazio antistante il Conservatorio di Palermo. Lo faremo con Dori Ghezzi nelle prossime settimane". Orlando cita poi "Recitativo", canzone di De Andrè contro la guerra. "Dedicheremo uno spazio a Faber perché '...navigammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli: che la pietà non vi rimanga in tasca'"