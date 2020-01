Spazio gioco Topolino di via L'Emiro, posti ancora disponibili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Amministrazione Comunale, all’interno del Piano di Azione e Coesione (PAC) “Programma Nazionale di Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”, ha attivato uno spazio gioco destinato a bambini di età fra 18 e 36 mesi presso la struttura comunale “Topolino” di via Eugenio L’Emiro - V Circoscrizione. Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nelle ore pomeridiane, dalle 15.30 alle 19.30.

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso la U.O. “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia” del Comune di Palermo, sita in via Notarbartolo 21/a (1° Piano, Stanza 10) oppure via mail all’indirizzo t.fornaciari@comune.palermo.it entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 24 Gennaio 2020. Avviso e istanza al seguente link del sito istituzionale: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=26317