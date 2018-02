Borgo Vecchio, inaugurato il nuovo Spazio Donna di WeWorld Onlus

Inaugurata la nuova sede dello Spazio Donna di WeWorld Onlus, presente a Borgo Vecchio dal 2015. Il centro sicuro, che si trova in piazza Luigi Sturzo 44, nasce dalla volontà di favorire l’emancipazione femminile attraverso una migliore e maggiore conoscenza di se stesse e delle proprie capacità e di prevenire la violenza contro le donne ed i bambini. Si tratta di un luogo in cui ritrovarsi e partecipare alle attività che psicologhe, operatrici e volontarie organizzano tutti i giorni, dai corsi di yoga, alla scrittura dei curriculum vitae, fino alle occasioni di confronto sulla cura dei figli.

WeWorld Onlus da quasi vent’anni si occupa di difendere i diritti di donne e bambini in Italia e nel mondo. Da tre anni il progetto Spazio Donna è attivo in Italia. “Il programma - dichiara Stefano Piziali, Head of advocacy & italian programs dept - favorisce un processo inclusivo dei bambini e delle bambine di territori particolarmente svantaggiati con immediate e positive ripercussioni sulla qualità della vita delle donne di quegli stessi quartieri, prevenendo la violenza, anche quella assistita intrafamiliare”.