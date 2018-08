Addio degrado, a Villa Tasca un campo di basket e un parco giochi

Un'area sottratta al degrado. Inaugurato stamattina lo Spazio Donaudy, nel quartiere Villa Tasca, a due passi da via Maria Santissima Mediatrice. Le maestranze del Coime hanno realizzato un campo di basket, grazie alla donazione di due circoli Lions ed un piccolo parco giochi, frutto di donazioni private. Nelle prossime settimane saranno installati un'altalena per disabili ed altri giochi. Numerose le associazioni presenti che hanno effettuato delle esibizioni di basket in carrozzina. Presenti fra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Sergio Marino e il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada, oltre ad alcuni consiglieri di circoscrizione. "Piazza Donaudy - ha detto Moncada - adesso è diventato uno spazio di vivibilità e di condivisione, speriamo che venga rispettato".