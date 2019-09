Scene da far west ai Danisinni, sparatoria in strada: tre feriti, coinvolta una ragazza

Scene da far west nella zona dei Danisinni. Spari in strada nella tarda mattinata di oggi in via Regina Bianca, alla fine di via Cipressi. Un ragazzo e una ragazza, e il padre del giovane, sono stati portati in ospedale al Civico dopo essere stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. Non sarebbero comunque in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. La ragazza è stata ferita a un braccio, il ragazzo a coscia e gomito, mentre il padre del giovane è stato colpito di striscio al fianco. Poco dopo è arrivata anche la Scientifica per effettuare i rilievi: trovati sei bossoli per terra. Un vicino ha raccontato di avere sentito delle persone litigare in strada e poi gli spari. "Già ieri sera avevo sentito litigare delle persone qui in via Regina Bianca", ha aggiunto un altro residente a PalermoToday. Queste le persone rimaste ferite: G.G., di 58 anni, G.G., il figlio, di 27 e D.M.N. di 27 anche lei.

Una vicenda dai contorni ancora misteriosi: in zona le forze dell'ordine hanno trovato una Fiat 500 Abarth abbandonata probabilmente da qualcuno che è poi scappato. Sulla macchina ritrovata sono in corso degli accertamenti: non è detto che l'episodio sia collegato con la sparatoria. L'auto è risultata rubata a un uomo che risiede in zona via Leonardo da Vinci. Accanto alla scena teatro della sparatoria anche una Ford Fiesta grigia con le luci accese e i finestrini abbassati.