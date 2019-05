Colpi di pistola dopo una lite: due feriti alla Zisa

Prima le urla, poi la lite e infine gli spari esplosi dentro un appartamento e lungo le scale. E’ accaduto intorno alle 12 in via Re Federico, traversa di via Dante, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni vicini che avevano sentito alcuni colpi di arma da fuoco. Il bilancio è di due feriti lievi.

Immediato l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Scientifica, impegnati a effettuare i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione i due uomini, di cui non si conoscono le generalità, avrebbero dato vita a un’accesa discussione per ragioni ancora da chiarire. I commercianti vicini parlano di un alterco fra uno degli inquilini del palazzo e l’addetto alla pulizia delle scale. A scatenare la violenza sarebbe stata una vicenda legata a un debito di poche decine di euro.

Improvvisamente uno dei due avrebbe impugnato la pistola esplodendo alcuni colpi sull’uscio della porta di casa propria, inseguendo il suo obiettivo lungo le scale. Non è ancora chiara la dinamica, così come non si conoscono le condizioni dei feriti. Nessuno dei due però sarebbe in gravi condizioni e solo per uno di loro si sarebbe reso necessario sottoporsi a controlli in ospedale.

