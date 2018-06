Spari fuori da un locale, giovane ferito alla testa

Ferito alla testa da un colpo di pistola mentre si trova fuori da un pub. E’ accaduto stanotte davanti a un locale nella zona di via Marchese di Villabianca. Un ragazzo di 28 anni, F.G., è stato ricoverato nella notte al pronto soccorso di Villa Sofia per "un’abrasione al cuoio capelluto ritenuta compatibile con un proiettile che lo avrebbe raggiunto, di striscio, alla testa". Questo ciò che fanno sapere dell'ospedale. Sulla dinamica invece sta cercando di far luce la Squadra Mobile.

Ciò che è certo è che la polizia è intervenuta intorno alle 3, quando due agenti su una volante - durante un servizio di controllo del territorio - hanno notato un’auto sfrecciare a gran velocità in direzione dell'ospedale. Arrivati davanti all’area d’emergenza hanno realizzato che a bordo della macchina c’era un giovane che perdeva sangue dalla testa e così dopo un paio di domande al 28enne e a chi lo aveva accompagnato in ospedale gli agenti hanno appreso ciò che sarebbe accaduto.

Fare luce sugli attimi registrati davanti al pub potrebbe non essere una cosa semplice. Secondo una prima ricostruzione - ancora tutta da verificare - sembrerebbe che qualcuno sia arrivato a bordo di un’auto davanti al locale e pochi secondi dopo avrebbe aperto il fuoco contro il 28enne. Non è chiaro se l’obiettivo della spedizione punitiva fosse quello di ucciderlo, ferirlo o spaventarlo. Il giovane, già nella notte, ha firmato per le dimissioni ed è uscito dall’ospedale. Sull’episodio indagano gli investigatori della sezione Omicidi della Squadra Mobile.