Giallo a Bonagia. Una Smart - nel tardo pomeriggio di oggi - è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. L'auto era posteggiata in strada, in largo Fasci Siciliani, nei pressi di via Andrea Costa. Qualcuno si sarebbe avvicinato alla Smart e avrebbe esploso dei colpi di pistola. All'interno della vettura non c'era nessuno.

Alcuni testimoni hanno chiamato la polizia che è arrivata in massa nella zona con alcune volanti. I colpi di pistola hanno infranto i vetri del parabrezza. La scena rende una immagine di violenza per la quale però non c’è altro riscontro. Sono in corso le indagini della polizia. Pare che da lì si sarebbe allontanata a fari spenti un'auto ancora da identificare.

E' intervenuta sul posto anche la polizia scientifica per il rilievo di impronte e le valutazioni balistiche. Da stabilire, tra le altre cose, da quale arma sono partiti gli spari. Un avvertimento o una bravata? Varie le ipotesi che sono al vaglio.