Allo Zen si torna a sparare, 48enne grave in ospedale

Sparatoria allo Zen. Un 48enne è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco che sarebbero stati esplosi in via Costante Girardengo, proprio sotto casa dell’uomo. Salvatore Maranzano (questo il nome dell'uomo), sarebbe un ex pip in servizio in una scuola. Quando è arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso, i medici hanno subito disposto un intervento d’urgenza.

La zona intorno si è riempita di pattuglie della Squadra Mobile della polizia - che ha avviato le indagini -. Sembrerebbe che l'uomo, classe 1971, sia stato raggiunto da due uomini a bordo di uno scooter mentre rientrava a casa. Non è chiaro ancora quanti colpi siano stati esplosi né quale arma sia stata utilizzata, ma alcuni residenti riferiscono di non aver sentito alcun botto, come se i sicari avessero utilizzato un silenziatore.

Solo pochi giorni fa un episodio analogo, anche se parrebbe in alcun modo collegato. A finire in ospedale, in quella circostanza, è stato Giuseppe Benigno, raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi a Belmonte Mezzagno. In quell’occasione l’uomo, imprenditore di professione, è arrivato in ospedale a bordo di una Bmw riferendo di essere stato vittima di un agguato avvenuto in via John Kennedy. Il suo nome in passato è stato accostato a quello di Filippo Bisconti, considerato capo mandamento di Belmonte e oggi pentito.