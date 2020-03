Cronaca Zen / Via Costante Girardengo

Sparò ad un commerciante dello Zen, finisce a processo per tentato omicidio

Gaetano Giampino ferì gravemente Salvatore Maranzano in via Girardengo la sera del 5 dicembre. Non è chiaro se a fargli impugnare la pistola sia stata una banale questione di precedenza o invece delle presunte molestie sessuali della vittima contro sua moglie