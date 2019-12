La lite dopo gli insulti alla moglie, sparatoria allo Zen: fermato un pregiudicato

Una banale lite per una mancata precedenza e gli insulti a una donna sono alla base della sparatoria avvenuta in via Girardengo, allo Zen, ieri sera. La Squadra Mobile ha fermato un pregiudicato, Gaetano Giampino (65 anni), che ha poi confessato di essere l'autore del tentato omicidio di Salvatore Maranzano, il bidello di 48 anni - anche lui pregiudicato - gravemente ferito prima di fare ritorno a casa. La vittima è stata operata nelle notte: le sue condizioni sono molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti dell'Investigativa del commissariato San Lorenzo e della Squadra Mobile, poco prima del fatto, Maranzano e la moglie di Giampino avrebbero avuto un alterco a causa di mancata precedenza. "Maranzano - ha spiegato il capo della Mobile Rodolfo Ruperti - si trovava sulla sua auto in sosta davanti a un supermercato e non l'avrebbe fatta passare. Da qui la lite e gli insulti del bidello alla donna". A questo punto Giampino sarebbe tornato sul posto e dopo aver preso una pistola dalla sua auto avrebbe esploso dei colpi.

Due di questi hanno raggiunto la vittima all’addome. Maranzano - che ha subito un intervento chirurgico a livello addominale - adesso si trova ricoverato in Rianimazione, sedato e intubato. I chirurghi hanno estratto un proiettile ed eseguito una resezione dell'intestino asportandone una piccola parte. Individuati il foro di entrata e quello di uscita di un secondo proiettile esploso con la pistola impugnata da Giampino.

