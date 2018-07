Falegname ucciso con 5 colpi di pistola, fermato un barbiere: "Frequentava la moglie"

Sarebbe avvenuto per gelosia l'assassinio di Nicola Bifara, il falegname di 46 anni ucciso ieri a Partinico. C'è un uomo in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e porto illegale di arma: si tratta di Leonardo Celestre, barbiere di 51 anni. Il presunto omicida - la scorsa notte - durante l'ennesimo lungo interrogatorio da parte del commissario Carlo Nicotri e del pm Claudio Camilleri ha continuato a negare. Ma per gli inquirenti - che sin da subito hanno seguito la pista passionale - è lui che ha ucciso il falegname, perché frequentava la moglie.

Bifara è stato ucciso ieri mattina con cinque i colpi di pistola, in zona Mirto, in un vicolo della strada provinciale 2 in contrada Margi Sottana. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie di polizia e un'ambulanza del 118 che ha portato l'uomo all'ospedale Civico di Partinico. Per lui però non c'è stato nulla da fare. Il tempestivo intervento degli agenti del commissariato ha consentito però di fermare poi Celestre, grazie anche alla testimonianza di una persona che si trovava nel luogo del delitto, un collega della vittima.

In casa del 51enne è stata trovata una pistola compatibile con quella usata e il movente passionale è confermato anche dalla moglie che ha ammesso la relazione con la vittima scoperta da poco dal marito. Dopo le prime indagini la polizia aveva comunque subito escluso la pista mafiosa, puntando più sul movente personale o passionale. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. I proiettili sarebbero stati sparati in movimento da un'auto e lo avrebbero raggiunto all'altezza del torace provocandogli ferite rivelatesi fatali. Ora saranno gli esami balistici sull'arma a completare il quadro.