Sparatoria ai Danisinni, possibile svolta: uomo si presenta dai carabinieri

Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta lunedì scorso in via Regina Bianca, ai Danisinni. Ieri sera alla caserma dei carabinieri di piazza Verdi si è presentato un uomo che ha detto di volere rendere "dichiarazioni spontanee". Gli inquirenti lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio. L'uomo, la cui posizione è al vaglio della Procura, ha fornito la propria versione dei fatti e non è indagato. Tre i feriti al termine di una mattinata degna del far west: Giuseppe Giordano, 57 anni, il figlio Gianluca, 26 anni, e Debora Namio, 22 anni.

Dal giorno della sparatoria i militari hanno passato al setaccio la zona, effettuato perquisizioni e sentito i residenti cercando possibili testimonianze. Non è escluso quindi che la mossa dell'uomo possa essere un modo per far "allentare" la presa delle forze dell'ordine sul quartiere.

Molti i punti oscuri iniziando dal collegamento tra i feriti. Alle domande degli investigatori la giovane, avrebbe infatti negato di conoscerli, sostenendo di essersi trovata lì di passaggio. Oggetto di approfondimenti anche l'aggressione subita dallo zio della ragazza a meno di 24 ore dai colpi di pistola. L'uomo è arrivato al pronto soccorso del Civico con alcune sospette fratture.