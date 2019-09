Paura in Cattedrale, entra durante un matrimonio ed estrae una pistola

Attimi di tensione oggi pomeriggio in Cattedrale. Un uomo è entrato all'interno della chiesa mentre si stava celebrando un matrimonio e ha tirato fuori una pistola a salve terrorizzando gli invitati alla cerimonia e i tanti turisti. Subito sono intervenuti gli agenti della Digos e i carabinieri in borghese che hanno fermato l'uomo - un 33enne poi identificato dalla polizia - e lo hanno portato all'esterno. Poi è stato condotto verso le camere di sicurezza della vicina Questura per l'identificazione. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per una donna che ha accusato un malore.

Secondo il racconto della cugina della sposa, l'uomo - con un borsello a tracolla - è entrato e ha percorso la navata laterale della chiesa. Poi si è avvicinato a lei mostrandole prima l'impugnatura dell'arma e poi puntandogliela contro. Decisivo l'intervento del padre della sposa che ha visto la scena ed è riuscito a correre verso l'uomo e a bloccarlo. "Non ci ho pensato due volte e mi sono lanciato su di lui. Non sapevo se la pistola fosse vera - racconta a PalermoToday il padre - e temevo volesse fare del male a mia figlia. Ha rovinato il giorno più bello della mia vita".

Momenti di panico che hanno costretto don Francesco Spinoso a interrompere momentaneamente la cerimonia. A quel punto altri familiari degli sposi hanno braccato l'uomo entrato con l'arma con l'intenzione di linciarlo. A "salvarlo" l'arrivo delle forze dell'ordine che si aggiravano in Cattedrale. L'uomo, come riferito dai familiari, non era in alcun modo legato agli sposi. Una volta tornato tutto alla normalità il parroco, nonostante lo shock per gli invitati, ha ripreso la funzione coronando il sogno della coppia.

Articolo modificato alle 18.30 del 5 settembre 2019 // Ricostruita la versione dei fatti

Gallery