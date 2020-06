Sparatoria in pieno centro a Carini, due giovani ricercati dai carabinieri

Sparatoria a Carini: due giovani dell'età di 30 anni si sarebbero affrontati in uno scontro a fuoco. Ieri sera sono stati esplosi almeno tre colpi di pistola tra via Gurrino e via Roma.

I carabinieri hanno avviato le indagini cercando di far luce su quanto successo e sul perché. Durante la sparatoria, i colpi esplosi non sarebbero andati a segno e non dovrebbero esserci feriti. I due uomini sarebbero riusciti a dileguarsi. In questo momento sono ricercati dai militari dell'Arma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga.