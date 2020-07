Spaccio di marijuana a Sant’Elia: carabinieri arrestano ragazzo di 22 anni

Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri della stazione di Santa Flavia hanno arrestato un ragazzo di 22 anni (S.G. le iniziali).

"I militari - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - dopo le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini della frazione di Sant’Elia, hanno predisposto un apposito controllo in una delle aree più frequentate dai giovani. In particolare i carabinieri, dopo aver presidiato l’area, sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto del 22enne. Il giovane, dopo essere stato fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di numerose dosi di marijuana, nonché di una cospicua somma di denaro, che costituisce il provento dello spaccio. A seguito delle perquisizioni fatte anche nella casa in cui risiede il giovane, è stato trovato e sottoposto a sequestro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente".

L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese e il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.