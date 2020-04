Zona Villagrazia, droga nascosta in una busta della spesa: arrestato spacciatore

I carabinieri della stazione Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato Salvatore Rizzuto, 45enne palermitano già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno notato durante servizio di controllo del territorio in zona Villagrazia. L'uomo si è dato alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stato acciuffato. Aveva con sé oltre 400 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto occultato in una busta per la spesa.

Inoltre, nell'abitazione di Rizzuto sono stati ritrovati 5 grammi di hashish; mentre nella cassetta per la posta - all’esterno del condominio - vi erano altri 48 grammi di droga. L'arrestato, su disposizione della procura della Repubblica di Palermo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida in videoconferenza. La droga sequestrata è stata trasmessa ai laboratori del comando provinciale per le analisi qualitative e quantitative.