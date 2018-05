Spaccio di eroina davanti ai bambini allo Zen, blitz dei carabinieri all'alba: 5 arresti

Allo Zen si spaccia in pieno giorno, anche davanti ai bambini che escono da scuola o giocano a pallone. Grazie all'ennesimo blitz antidroga dei carabinieri della stazione di San Filippo Neri, che ha visto entrare in azione anche un elicottero dell'Arma, questa mattina all'alba è stata smantellata una rete che assicurava un vasto smercio di eroina in città: cinque persone sono finite in carcere e sono scattati anche tre divieti di dimora.

Le porte del carcere, grazie all'operazione denominata "Ero Market", si sono aperte per Gabriele Piazza, 32 anni, Salvatore Vitale, 31 anni, Francesco Paolo Cinà, 37 anni, Serafino Unniemi, 27 anni e Antonino Amico, 44 anni. L'obbligo di dimora è scattato per Andrea e Francesco Piazza di 61 e 31 anni e Roberto Volpicelli, 20 anni. Altre quattro persone sono indagate. Tutti e dodici sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo eroina. Sequestrate diverse partite di droga. Decine i militari impegnati per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Nel corso dell'operazione sono state eseguite decine di perquisizioni in casa. Il cuore dello spaccio era uno dei padiglioni di via Rocky Marciano. Lì una dose di droga veniva venduta a 10 euro.

La banda era così organizzata: Andrea e Francesco Piazza e Roberto Volpicelli, tutti raggiunti dall'obbligo di dimora, erano le vedette. A gestire la compravendita erano Gabriele Piazza, Salvatore Vitale, Antonino Amico, Francesco Paolo Cinà e Serafino Unniemi. L’indagine “Ero market” è stata avviata nel maggio 2017: i militari hanno dato il via alle attività dopo alcuni arresti effettuati in flagranza di reato.

Il comandante Di Stasio: "Lavoriamo anche a tutela dei più piccoli"

"L’ennesima attività di contrasto svolta dall’Arma dei carabinieri, al di là del valore operativo dell’indagine, mira soprattutto a tutelare bambini innocenti che loro malgrado - dichiara il comandante provinciale Antonio Di Stasio - diventano inconsapevoli spettatori di un mercato di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui sono talvolta acquirenti o pusher anche gli stessi genitori. A questa realtà la stazione carabinieri San Filippo Neri risponde, proprio in quel territorio e a favore dei bambini, anche attraverso diverse iniziative sociali avviate sulla scia del progetto “Cultura della legalità” promosso dal comando generale dell’Arma dei carabinieri con l’obiettivo di alimentare la fiducia nelle Istituzioni. Tra queste progettualità mi preme ricordare quella realizzata con la fondazione “Albero della vita onlus” dove i bambini tra i 6 e i 10 anni sono affiancati, nelle attività di dopo scuola, da tutor carabinieri, per ridurre ed eliminare - conclude - le difficoltà scolastiche e per condividere con loro anche attività ludiche, quali la preparazione della merenda o di un pranzo consumato tutti insieme".