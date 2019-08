Spacciavano droga allo Zen, carabinieri arrestano due giovani pusher

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato due giovani pusher che spacciavano droga in via Agesia di Siracusa, allo Zen. I militari dell’Arma hanno sorpreso gli spacciatori mentre consegnavano la droga ad alcuni consumatori. Sono così scattate le manette ai polsi per due giovani: Giovanni Cionti e Fabrizio Spinnato, entrambi palermitani, rispettivamente di 32 e 19 anni.

Cionti e Spinnato tenevano nascosti gli stupefacenti in uno zaino. Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto nello zaino tenuto in spalla da Spinnato 76 dosi di hashish, per un peso complessivo di 204 grammi; 28 bustine di marijuana, del peso complessivo di 68 grammi e 251 euro provento dell’attività illecita.

Tratti in arresto con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo. A seguito di convalida dell’arresto sono stati entrambi sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.