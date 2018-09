Via Pitrè, in moto con la coca nascosta dentro tre telecomandi: arrestato

Aveva due grammi di cocaina all'interno di tre telecomandi posizionati nel portaoggetti della sua moto e più di 500 euro in contanti con sè. Il centauro, un disoccupato residente alla Zisa, è stato arrestato in via Pitrè dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile per spaccio. I poliziotti, in borghese, lo hanno notato effettuare una brusca manovra per raggiungere un uomo, a bordo di auto, nei pressi di una pompa di benzina. Insospettiti hanno deciso di indentificare i due e di perquisire i mezzi ed hanno trovato la droga nella moto. Il denaro e la cocaina sono stati sequestrati.

Nelle ultime 24 ore la polizia ha messo a segno un altro sequestro di droga, questa volta in provincia. Gli agenti si sono recati a Vicari. Dopo precise informazioni, sapevano che sarebbe arrivata della droga dal capoluogo. I poliziotti si sono mimetizzati tra i passeggeri presenti alla fermata dei un pullman. Quando è arrivata la corriera hanno riconosciuto, mentre scendeva, un 21enne palermitano di Borgo Nuovo con numerosi precedenti e insospettiti dalla sua presenza a Vicari lo hanno seguito. Il giovane è stato salito a bordo di un'auto guidata da un altro giovane. I due hanno percorso diverse centinaia di metri prima di essere fermati e sottoposti a controllo dagli agenti. Dentro lo zainetto del palermitano, nascosti all’interno di pacchi di patatine, c'erano 400 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Il secondo giovane, di Vicari, aveva con sè 600 euro. Il denaro e la droga sono stati sequestrati. Il palermitano è stato arrestato ed il vicarese denunciato. I poliziotti stanno tentando di ricostruire le dinamiche di un più ampio giro di spaccio ed un asse tra Palermo e provincia.