"Vendeva dosi di marijuana a ragazzini", condannato palermitano

Vendeva droga a ragazzi non ancora maggiorenni e adesso è stato condannato a un anno di carcere. Nei guai un palermitano di 26 anni, residente da tempo a Villorba, in provincia di Treviso. Il pubblico ministero Paolo Fietta aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione.

Il 26enne era stato arrestato il 24 settembre del 2018. A fare il suo nome due ragazzine di 16 e 17 anni trovate, nel corso di un controllo delle forze dell'ordine a Treviso, rispettivamente con due grammi e mezzo e mezzo grammo di marijuana. Le due hanno subito indicato il 26enne come pusher. Così la sera stessa i carabinieri hanno bussato alla porta del palermitano per compiere una perquisizione. Il giovane aveva con sé 5 grammi di marijuana. Era scattato l'arresto con l'obbligo di firma. Le prescrizioni sono però state violate e per il palermitano a gennaio si erano aperte le porte del carcere. Ora, dopo oltre quattro mesi di cella e con la pena sospesa, torna in libertà.

Fonte TrevisoToday.it