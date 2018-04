Nasconde hashish dietro un armadio, ma il cane Horc lo fiuta: arrestato

Davanti ai carabinieri ha preferito consegnare l'hashish che aveva con sè, ma non è bastato per evitare la perquisizione domiciliare. Così il pastore tedesco Horc ha fiutato un altro panetto della stessa sostanza. Per Angelo Fileccia, 38 anni originario di Partinico ma residente a San Giuseppe Jato, sono così scattate per manette.

La droga era nascosta dietro un armadio nella camera da letto. Inoltre, i militari hanno trovato un coltello sporco di hashish e una dose di marijuana da 1 grammo. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.