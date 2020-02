Sorpresi mentre spacciavano per strada: arrestati due giovani

Due giovani sono stati sorpresi mentre spacciavano e sono stati arrestati in piazza Ingastone e vicino a via Lanza di Scalea. E' il bilancio di due distinte operazioni svolte dai Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. In manette sono finiti Mario Sollami, 20 anni, e Antonino Stassi, pregiudicato di 30 anni, entrambi della Zisa. "Sono stati fermati - fanno sapere dalla Questura - per strada con addosso denaro e dosi di stupefacenti pronte per essere vendute".

Nel dettaglio, il ventenne Sollami è stato notato vicino a un baglio in piazza Ingastone mentre attendeva qualcuno sotto un arco. Gli agenti hanno osservato da vicino, ma senza esser visti, l’evoluzione degli eventi. Hanno così accertato che il giovane si stesse “preparando” ad un incontro con un potenziale acquirente: Sollemi ha preso dal passaruota posteriore di un'auto parcheggiata poco distante da lui alcuni involucri, che poi ha nascosto in tasca. Successivamente è tornato nella precedente posizione di attesa. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, lo hanno bloccato ed hanno recuperato gli oggetti che aveva nascosto in tasca: una dose di marijuana e tre di hashish. Nel passaruota dell'auto in sosta i Falchi hanno recuperato un sacchetto in plastica contenente altre dosi di droga già confezionate: nove di marijuana e 18 di hashish. Addosso a Sollami inoltre sono stati trovati e sequestrati, oltre allo stupefacente, 200 euro in banconote di diverso taglio.

Il secondo arresto è scattato vicino via Lanza di Scalea, dove i poliziotti hanno notato Stassi attendere qualcuno all’angolo della strada. Anche in questa circostanza, gli agenti hanno guadagnato un punto di osservazione da cui poter osservare la scena. Pochi attimi dopo il trentenne è stato affiancato da un uomo arrivato a bordo di uno scooter. Rapidamente, dopo un breve cenno d’intesa, tra i due si è consumato lo scambio denaro/stupefacente. Stassi ha consegnato a quell’uomo un piccolo involucro: al suo interno, gli agenti - che hanno bloccato l’acquirente poco distante - hanno successivamente accertato la presenza di una dose di cocaina. Stassi è stato quindi immediatamente fermato e perquito: nelle tasche dei pantaloni nascondeva altre cinque dosi di cocaina, singolarmente confezionate e pronte per essere spacciate, e 100 euro in banconote di piccolo taglio, di cui una parte ancora tra le mani. In trentenne è stato arrestato e condotto in carcere, mentre l’acquirente dello stupefacente è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore.