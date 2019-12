Coca nascosta negli slip, arrestati due pusher sorpresi a spacciare in via Pitrè e in via Mazzini

Sorpresi mentre spacciavano cocaina in via Pitrè e in via Mazzini. Per questo Antonio Pereira, 31 anni, e Pietro Filippone 19enne, entrambi palermitani, sono finiti in arresto nel corso di due distinte operazioni condotte dai Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile. Il 31enne, pensando di farla franca, aveva nascosto la droga negli slip ma i poliziotti l'hanno trovata.



In via Pitrè gli agenti hanno notato un soggetto a bordo di un'auto in sosta all’angolo con viale della Regione e contemporaneamente hanno visto un giovane a bordo di uno scooter Yamaha Sh arrivare e fermarsi proprio davanti all’auto parcheggiata. Si sono insospettiti e hanno deciso di controllare i due. I poliziotti hanno così scoperto che Antonio Pereira, l'uomo a bordo dello scooter nascondeva 10 dosi di cocaina, confezionate singolarmente e pronte per essere spacciate. L’uomo a bordo dell'auto ha invece ammesso di essere un consumatore di droga e di trovarsi in quel luogo per comprare una dose.

La stessa dinamica ha portato al secondo arresto in via Mazzini, al Borgo. Qui i Falchi hanno notato un giovane a piedi fermo ad aspettare, raggiunto pochi istanti dopo da un altro soggetto arrivato a bordo di uno scooter. "Quest'ultimo - raccontano dalla Questura - ha ceduto un involucro al soggetto in attesa in cambio di una non meglio precisata somma di denaro". Dopo avere assistito allo scambio di droga i poliziotti sono intervenuti per identificare acquirente e venditore. Il giovane a piedi ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina appena comprata. L’altro giovane, Pietro Filippone, dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e di 140 euro in contanti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Gli acquirenti sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa come consumatori.