Partinico, a bordo dell'auto con 38 dosi di cocaina nella custodia degli occhiali: arrestata

All'interno della custodia degli occhiali aveva 38 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. Antonina Vitale, 56 anni, della omonima famiglia partinicese, già condannata per associazione a delinquere di tipo mafioso, è finita in arresto a Partinico con l'accusa di spaccio. I finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo l'hanno fermata per un controllo mentre era a bordo della sua auto.

L'arresto è la conclusione di una mirata attività di indagine condotta dalle fiamme gialle che da tempo pedinavano la 56enne. La donna è stata immediatamente trasferita nel carcere Pagliarelli. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari.