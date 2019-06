Sorpreso al Capo con la droga, arrestato per spaccio 19enne

Lo hanno sorpreso mentre entrava in un immobile abbandonato in via Pietro Fudduni, al Capo. Insospettiti i carabinieri lo hanno fermato e identificato. Cristian Paolo Silvestri, palermitano 19enne residente nel quartiere, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, della Stazione di Palermo Centro, hanno perquisito sia lui che la sua casa ed hanno trovato marijuana, hashish e coca.

Nel dettaglio sono state sequestrate due buste in cellophane trasparente con 970 grammi circa di marijuana in parte già suddivisi in dosi, 34 dosi di hashish per un peso complessivo di 54 grammi circa, 46 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi circa e 122 euro, ritenuti - spiegano dal comando - provento dell’attività di spaccio, materiale vario per il confezionamento e due bilancini di precisione.

L’arrestato è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora.