Capo, cinque dosi di cocaina nel pacchetto di sigarette: arrestati mamma e figlio

Dentro il pacchetto di sigarette aveva cinque dosi di cocaina ma quando ha visto i carabinieri ha cercato di nasconderla sotto una lastra di marmo per strada, al Capo. G.D., 19enne residente nel quartiere, è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E' stato beccato dai carabinieri della stazione Palermo Centro, nell’ambito di un controllo volto al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani del Capo. In arresto è finita anche la madre, T.M., 55enne anni.

La donna, dopo l'arresto del figlio, si stava allontanando da casa con una busta della spesa: all'interno c'era un chilo di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata per essere analizzata dal Lass del Comando provinciale dei carabinieri e accertarne l’esatto principio attivo. Il giudice che ha coordinato le indagini ha disposto il rito direttissimo per madre e figlio. Dopo la convalida dell’arresto, per entrambi sono stati disposti i domiciliari.