Spacciavano hashish e cocaina a Ballarò e in zona viale Lazio: due arresti 

Due spacciatori sorpresi dalla polizia mentre vendevano droga sono finiti in manette nel corso di due diverse operazioni che hanno interessato Ballarò e la zona di viale Lazio. Nel primo caso i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato E. M. S., 20enne marocchino. Dopo avere osservato la consegna di diverse dosi di cocaina e hashish ai clienti giunti in piazza Ballarò, angolo via Nunzio Nasi, gli agenti hanno fermato gli acquirenti, gli hanno sequestrato le dosi di droga appena acquistata e subito dopo hanno bloccato e arrestato il pusher. Gli acquirenti sono stati segnalati come assuntori. E. M. S invece è stato arrestato. Sequestrato anche del denaro.

Più articolata è stata invece l’operazione che ha consentito di scovare un giro di spaccio all’interno di un’area fin’ora nuova a tali episodi: una traversa in zona viale Lazio. Su un tratto di strada buia, gli agenti hanno notato stazionare un uomo che dopo aver atteso accanto a un motorino si è appartato con un passante in una traversina. A quel punto è scattato il blitz degli agenti: "L'uomo, S.V., 30enne di piazza Ingastone - fanno sapere dalla Questura - è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, una delle quali era destinata all’acquirente/assuntore". La droga è stata sequestrata, il trentenne arrestato e l’assuntore segnalato alla Prefettura.