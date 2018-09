Spaccia hashish, marijuana e cocaina nel cuore di Ballarò: 22enne arrestato

Abbordava gli acquirenti per strada, in via Porta di Castro, a Ballarò. Chiedeva loro di attendere. Si allontanava, dopo qualche minuto tornava con la droga e la consegnava in cambio di denaro. Daniele Colina, 22enne palermitano, ieri pomeriggio è stato arrestato dalla polizia nell’ambito di alcuni controlli mirati a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile si sono mischiati tra i residenti e i visitatori della zona ed hanno scrupolosamente osservato e studiato la tecnica di spaccio usata dal 22enne. Dopo aver documento quattro vendite di hashish e marijuana, nell’arco di poche ore, Colina è stato bloccato e perquisito: aveva addosso 21 grammi di hashish, sei grammi di marijuana e 0,2 di cocaina. E' stato quindi arrestato. Il provvedimento è stato poi convalidato dall’Autorità giudiziaria.