In tasca ha marijuana, hashish e cocaina: arrestato

Aveva con sè marijuna, hashish e cocaina così, quando i carabinieri lo hanno fermato, sono scattate le manette. I carabinieri hanno arrestato Mario Presti, 27 anni, bloccato per un controllo in vicolo San Paolino, al Capo.

Noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di tre bustine di marijuana, per un peso di 4,36 grammi; 25 stecchette di hashish, per un peso di 48 grammi e 14 involucri di cocaina, per un peso di 4,30 grammi. La droga è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio. L’arrestato è stato giudicato per direttissima. Dopo la convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione.

Gallery