Lo spaccio allo Zen a tutte le ore, i carabinieri: "Molte mamme ci hanno ringraziato" | VIDEO

A raccontare i dettagli dell'operazione "Take and go" che ha portato all'arresto di dieci giovani è il maggiore Andrea Senes, comandante della compagnia San Lorenzo: "In un mese certificate 600 cessioni. La droga veniva nascosta nelle ruote delle auto parcheggiate e nei serbatoi dell'acqua"