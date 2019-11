L'appuntamento con i clienti in centro e la cocaina in auto, arrestato ventenne

Tre arresti in poche ore e decine di dosi di stupefacenti sotto sequestro. E' il bilancio dei controlli antodroga effettuati dalla polizia nella zona di via Roma, in via Oreto e al Capo. In manette sono finiti Emanuele Pizzo, 20 anni; Giovanni Giacalone, 31 anni e Alessio Lo Verde, 20 anni. Due giovani sono stati invece segnalati come assuntori.

I "falchi" della Mobile sono intervenuti prima in via San Cristoforo. Qui hanno sorpreso Pizzo mentre cedeva della cocaina a un cliente. Nell'auto di Pizzo sono state ritrovate altre dosi di cocaina e 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Con modlità analoghe è stato arrestato anche Giacalone. Durante alcuni servizi di osservazione in via Oreto, gli agenti lo hanno notato arrivare con uno scooter all'appuntamento con una persona, alla quale ha ceduto qualcosa. L’intervento dei poliziotti ha permesso di accertare che si trattava di droga. Giacalone è stato perquisito e trovato in possesso di sette dosi di cocaina e alcune di marijuana, nonchè 20 euro in banconote di piccolo taglio.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il motociclo su cui era arrivato Giacalone apparteneva a Lo Verde. La pattuglia ha quindi raggiunto la sua abitazione al Capo e lo ha bloccato mentre stava per uscire di casa. Con sè aveva 108 grammi di cocaina, contenuta in 5 involucri e già in dosi pronte per lo spaccio. Nell'abitazione, invece, è stato trovato tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 980 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento dello spaccio.