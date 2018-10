Cinquanta euro per una bustina di cocaina, arrestato 49enne

Quattro arresti in tre operazioni. E' il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia in diverse zone della città. I “falchi” della sezione contrasto al crimine dffuso della squadra mobile hanno fatto scattare le manette ai polsi di Daniele Colina di 23 anni, Ignazio Cristian Ferrara di 21anni e del 49enne Antonino Tutone. I due ventenni sono stati bloccati a Ballarò: uno faceva da "palo", mentre l'altro cedeva la droga a clienti.

A Tutone invece gli agenti sono arrivati seguendo un ragazzo, noto come assuntore di stupefacenti. Lo hanno visto mentre si dirigeva con passo svelto in un palazzo nella zona di corso Tukory. Insospettiti hanno deciso di pedinarlo riuscendo a documentare uno scambio di cocaina: 50 euro per una bustina. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento in questione e hanno identificato il 49enne ancora in possesso della banconota appena ricevuta. Da ulteriori accertamenti i poliziotti hanno verificato la presenza di un sofisticato impianto di videosorveglianza, presumibilmente per verificare l’eventuale arrivo di forze dell’ordine, nonché un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La terza operazione ha portato all’arresto del 41enne palermitano Gaetano Pullara ed è stata portata a termine dagli agenti del commissariato Oreto-Stazione. Gli agenti, con l'aiuto del cane antidroga Dylan, hanno perquisito un appartamento nei pressi di piazza Conte Federico. Nel corso dei controlli sono stati trovati oltre 30 grammi di hashish nascosti nel vano motore di un climatizzatore; a nulla è valso il tentativo da parte del 41enne di ingannare il fiuto del cane sotterrando una piccolissima quantità di droga in un vaso collocato proprio al di sotto del climatizzatore.