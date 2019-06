Alla stazione con la cocaina, arrestato palermitano di 28 anni

Sopreso con due dosi di cocaina e arrestato. A finire in manette, in provincia di Genova, è stato un palermitano di 28 anni. In azione i carabinieri di Arenzano che hanno fermato il giovane alla stazione di Voltri. Il palermitano - fanno sapere le forze dell'ordine - si era mostrato particolarmente nervoso alla vista dei militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina suddiviso in due dosi. I carabinieri hanno poi deciso di perquisire anche la sua abitazione. Qua i carabinieri hanno trovato altri cinque grammi di cocaina suddivisa in 10 bustine e 7 grammi di hashish diviso in 7 dosi. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.