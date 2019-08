Lo Sardo (quinta circoscrizione): "Sottoscrivere un protocollo d’intesa con Avis"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Premesso che AVIS è la più grande associazione del dono del sangue italiana; Premesso che donare il sangue è un gesto semplice che può salvare la vita a molte persone; Considerato che il sangue è un importantissimo tessuto non riproducibile in laboratorio; (anche se pensare al sangue artificiale non è più tanto utopistico) Considerato che in Italia ogni anno vengono trasfuse oltre tre milioni di unità di emocomponenti (oltre ottomila al giorno) e che più di 800mila Kg di plasma sono utilizzati per la produzione di farmaci plasma derivati; Considerato che per diventare donatori occorre avere un’età compresa tra 18 e 60 anni, un peso non inferiore a 50 Kg e godere di buona salute; Considerato che la V Circoscrizione ha la volontà di pubblicizzare la donazione del sangue nella città di Palermo Il Consiglio della V Circoscrizione RITIENE OPPORTUNO Sottoscrivere un protocollo d’intesa con AVIS affidando il mandato al Presidente .

CONS. UMBERTO LO SARDO