Giorgio La Pira cooperativa società onlus, modificate le modalità di distribuzione gratuita dei farmaci

La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” comunica che in ottemperanza al D.P.C.M. del 9 marzo 2020 per tutto il periodo previsto dallo stesso decreto fino al 3 aprile 2020 al fine di minimizzare il contatto con il pubblico e per evitare assembramenti di persone modificherà le modalità di distribuzione gratuita dei farmaci della Farmacia Solidale sospendendo la distribuzione diretta al pubblico dei farmaci e per far fronte alla grave situazione che sta vivendo la cittadinanza metterà a i propri farmaci a disposizione di Ospedali, Centri di Accoglienza, Enti ed Associazioni del terzo Settore che si occupano di assistenza ai senza tetto, a chi è indigente e per gli Enti ed Associazioni della città di Palermo impegnate nell'assistenza medica e sanitaria di chi ha più bisogno.

Gli Ospedali, Centri di Accoglienza Associazioni ed Enti del Terzo Settore aderendo così’ alla rete della Farmacia Solidale relativo al progetto “Raccogliamo la Solidarietà” in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo potranno prenotare i farmaci di cui hanno bisogno per i propri assistiti per via telefonica al numero 091391373 o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@cooperativagiorgiolapira.com specificando la tipologia e il quantitativo di farmaci di cui necessitano, successivamente alla data e all’orario stabilito il rappresentante dell’Ente troverà il quantitativo dei farmaci richiesti all’ingresso della sede della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” in via Regina Maria di Sicilia, 31 a Palermo ove potranno essere prelevati. Si ricorda che NON sono a disposizione presidi e dispositivi sanitari quali mascherine o prodotti igienizzanti a base alcolica o simili MA SOLTANTO farmaci previsti dal Sistema Sanitario Nazionale quali antidiabetici, per il sistema circolatorio, antiinfiammatori, antibiotici, gastroprotettori, antivirali, per il sistema respiratorio e per il sistema nervoso e parafarmaci.