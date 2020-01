Turista cinese con raffreddore e febbre alta: sospetto caso di coronavirus a Palermo

L'uomo si trovava nella sua stanza di un albergo in centro e si è rivolto alla reception per chiedere aiuto. Attivate le procedure messe a punto dall'assessorato regionale alla Salute. L'uomo è stato portato al Cervello in attesa dei risultati degli esami