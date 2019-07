Guasto alla rete elettrica, niente treni tra la stazione Notarbartolo e l'aeroporto

Niente treni, dalle 4.30, tra la stazione Notarbartolo e Punta Raisi. Lo stop, secondo quanto reso noto da Trenitalia, è dovuto a un guasto agli impianti del gestore della rete elettrica. E' stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Solo ieri mattina un black out, sempre per un guasto alla rete elettrica, aveva lasciato al buio le vie del centro. Pochi minuti dopo le 10 è andata via la corrente nella zona del Politeama: da via Marconi e piazzatta Bagnasco, da via Ruggero Settimo al tratto finale di via Principe di Belmonte.